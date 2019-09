Tylko Kubot gra dalej w US Open Ze zmiennym szczęściem rywalizowały w 2. rundzie US Open deble z polskimi tenisistami. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do 1/8 finału pokonując Słowaka Jozefa Kovalika i Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa. Na otwarcie Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali z Ukraińcem Denysem Mołczanowem i Nowozelandczykiem Artemem Sitakiem 6:2, 6:4. O awans do ćwierćfinału zagrają z rozstawionymi z numerem “14” Finem Henri Kontinenem i Australijczykiem Johnem Peersem lub Portugalczykiem Joao Sousą i Argentyńczykiem Leonardo Mayerem. Polsko-brazylijski duet w dobrych nastrojach dotarł do Nowego Jorku – tydzień temu wygrał imprezę WTA w Winston-Salem. Iga Świątek i Magda Linette przegrały natomiast z rozstawionymi z “dwójką” Czeszką Barborą Strycovą i Tajwanką Su-Wei Hsieh. Magda Linette i Iga Świątek sprawiły niespodziankę w piątek na otwarcie, gdy wyeliminowały dobrze radzące sobie w grze podwójnej Amerykanki Bethanie Mattek-Sands i CoCo Vandeweghe 3:6, 6:3, 7:5. W pierwszym secie od początku przewagę miały Strycova i Hsieh. W drugim Polki odrobiły stratę 2:4, a następnie prowadziły 6:5 i w tie-breaku 3-1, ale ostatecznie znów górą były triumfatorki lipcowego Wimbledonu. 27-letnia poznanianka w tej konkurencji występuje sporadycznie, a 18-letnia warszawianka w tym roku wystąpiła wcześniej w grze podwójnej tylko dwukrotnie, w obu przypadkach w parze z Alicją Rosolską. Z Linette nigdy wcześniej nie grały razem. W czwartek obie Polki rywalizowały w singlu. Linette przegrała 2:6, 4:6 z liderką światowego rankingu Japonką Noami Osaką, która broni tytułu, a Świątek z rozstawioną z “12” Łotyszką Anastazją Sevastową 6:3, 1:6, 3:6. Wyniki meczów 2. rundy: Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) – Jozef Kovalik, Albert Ramos-Vinolas (Słowacja, Hiszpania) 6:3, 6:4 Barbora Strycova, Su-Wei Hsieh (Czechy, Tajwan, 2) – Magda Linette, Iga Świątek (Polska) 6:4, 7:6 (4). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.