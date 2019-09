Tylko lider torysów nie uczestniczył w masowej akcji na rzecz ochrony klimatu Trzej główni przywódcy federalnych partii politycznych uczestniczyli w strajkach klimatycznych w całym kraju w piątek, podczas gdy Andrew Scheer trzymał się z dala od demonstracji. Liberalny przywódca Justin Trudeau spotkał się z młodziutką szwedzką działaczką Gretą Thunberg przed marszem w Montrealu, podczas którego tysiące, w tym wielu młodych ludzi, wyszło na ulice, aby wezwać światowych liderów do podjęcia działań w sprawie zmian klimatu. Trudeau nazwał nastoletnią aktywistkę „głosem pokolenia”. Scheer, który był w Montrealu w środę i czwartek, poleciał ze swoim zespołem do Vancouver w piątek rano, gdzie ominął demonstrację odbywającą się w pobliżu. Scheer zadeklarował, że konserwatywny rząd zastąpi tunel George’a Masseya w Kolumbii Brytyjskiej i pracuje nad innymi projektami w celu zmniejszenia korków i skrócenia czasu dojazdów do pracy. Zapytany o swoją nieobecność na marszach klimatycznych, Scheer powiedział, że bardzo zachęcające, jest widzieć tak wielu ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, wykazujących troskę o środowisko. „Właśnie dlatego mamy wielu kandydatów i posłów, którzy tam są” – powiedział. Kanadyjczycy, którzy protestują, widzą, że plan ochrony środowiska liberałów nie działa, dodał, zauważając, że liberalny lider „protestuje przeciwko braku działania własnego rządu w sprawie środowiska”. Liderka Partii Zielonych, Elizabeth May, również uczestniczyła w marszu w Montrealu, podczas gdy lider NDP Jagmeet Singh maszerował w Victorii. Trudeau ogłosił również w piątek, że rząd liberalny zasadzi dwa miliardy drzew w ciągu 10 lat, tworząc 3500 sezonowych miejsc pracy każdego roku. Inicjatywa sadzenia drzew byłaby finansowana z szerszego funduszu klimatycznego o wartości 3 miliardów dolarów. Liberalny dokument mówi, że koszty zostaną zrekompensowane przychodami z projektu rozbudowy rurociągu Trans Mountain, który rząd kupił za 4,5 mld dol. Shane Moffatt, szef kampanii na rzecz natury w Greenpeace Canada, powiedział, że propozycja sadzenia drzew przez liberałów jest krokiem we właściwym kierunku, ale nie może zastąpić działania w sprawie dalszego wydobywania ropy z ziemi. Singh wydał także oświadczenie związane z klimatem, informując dziennikarzy w Ladysmith, B.C., że NDP utworzy 40-milionowy fundusz ochrony wybrzeża, jeśli utworzy rząd. Powiedział, że fundusz ochroni łososie, ulepszy sprzęt i szkolenie Straży Przybrzeżnej oraz oczyści opuszczone statki, które stanowią zagrożenie dla wybrzeży Kanady. Powtórzył także plan swojej partii, by walczyć z zakupem projektu Trans Mountain przez rząd liberalny. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

