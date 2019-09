Ultimatum UE wobec Borisa Johnsona ws. brexitu UE dała premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi ultimatum: pokaż nam plan dot. brexitu w ciągu 12 dni albo “to koniec” – pisze independent.co.uk. Przywódcy UE postawili Borisowi Johnsonowi ultimatum, aby do końca września przedstawił nowy plan dot. brexitu albo stanie w obliczu braku porozumienia. Termin, uzgodniony na spotkaniu w Paryżu w środę wieczorem, pojawił się, gdy unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier, powiedział Johnsonowi, aby ten przestał “udawać” negocjatora. Urzędnicy UE są zaniepokojeni tym, że brytyjski premier marnuje ich czas i przeciąga rozmowy bez przedstawiania propozycji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

