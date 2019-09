Urok jesiennych kolorów

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Co roku właśnie jesienią mieszkańcom południowego Ontario przyroda szykuje niezwykłe widowisko! I wcale nie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko za miasto, aby zachłysnąć się urokiem jesiennych kolorów. Na każdej nieomal ulicy nie brakuje przecież przebarwiających się drzew. Za miastem natomiast poczuć się śmiało można jak w jakimś nieziemskim zaczarowanym ogrodzie.

Ten fascynujący dla naszych oczu sezon rozpoczyna się już w drugiej połowie września. Przy dobrej pogodzie trwa on często aż do końca października. To obecność kilku gatunków miejscowych klonów w połączeniu z występującym na całym wschodnim wybrzeżu Ameryki w rodzimym drzewostanie czerwonym dębem sprawia, że naprawdę niewiele jest na całym świecie miejsc podobnych do naszego Ontario. Tutaj bowiem jesień prezentuje się nam naprawdę urokliwie.

Spośród wszystkich okazałych drzew, najwcześniej, bo często już z początkiem września zaczynają przebarwiać się oczywiście kanadyjskie czerwone klony (ang. Canadian red maple). Warto zauważyć, że mimo sugerującej to nazwy drzewa te nie są wcale przez cały rok czerwone. Przez cały wegetacyjny sezon pozostają bowiem zielone, a “zapalają” się jaskrawą czerwienią dopiero w okresie jesieni. Przebarwiające się natomiast nieco później na przeróżne odcienie żółci, pomarańczy i brązu dęby (ang. oak) oraz buki (ang. beech) zatrzymują większość ze swoich suchych liści na konarach przez całą zimę. Zrzucają je dopiero, gdy są one już praktycznie zupełnie pozbawione koloru wczesną wiosną.

This slideshow requires JavaScript.

Jesienią także niezwykle ostrego czerwonego koloru dodają ontaryjskim lasom rosnące w ich poszyciu nieco mniejsze rodzime drzewka, sumaki (ang. sumac). Potrafią one porastać też gęsto całe obrzeża dróg sprawiając, że czujemy się nieomal tak, jak byśmy pędzili samochodem przez czerwony palący się wokół nas wąwóz. Co ciekawsze, tutaj na Nowym Kontynencie sumak traktowany jest przez ogrodników jako rodzaj niewygodnego chwastu. Mało kto odważy się nawet posadzić go w swoim ogrodzie. Trochę w tej obawie jest racji, bo drzewko to daje liczne odrosty z korzeni, z którymi nieustannie trzeba walczyć i je wycinać. Tymczasem w Europie sumaka podziwia się właśnie za jego intrygujący dychotomiczny pokrój oraz jesienne przebarwienie. Stąd uważa się go tam za bardzo ciekawe parkowe drzewko. Pewnie dlatego, że nie zarasta tam wszędzie dziko poszycia miejscowych lasów.

Barwy jesieni nie objawiają się jednak tylko ciepłą paletą kolorów przebarwiających się liści. O tej porze roku na wielu drzewach i krzewach pojawiają się przecież równie ciekawe, często pełne koloru owoce. Wystarczy wspomnieć tutaj znaną każdemu z naszych rodaków, bo pochodzącą przecież z Europy jarzębinę (ang. mountain ash). Identyczne owoce ma również jarząb szwedzki, chociaż jego liście bardziej przypominają liście dębów. Podobne owoce w kształcie i kolorze ma też znacznie bardziej okazały rodzimy amerykański głóg (ang. hawthorn). Często rośnie on jako samotne drzewo na miedzach pól. Drzewo to już bardzo dawno przywieziono do Europy, stąd nikt już prawie nie pamięta, że pochodzi z Nowego Kontynentu. Również czerwone grona pojawiają się na dwóch okazałych ogrodowych krzewach: kalinie (ang. highbush cranberry) oraz dereniu (ang. dogwood).

Nie wolno przegapić też kolorów dojrzewających na drzewach owoców. Przecież jaskrawo czerwone jabłka, żółte gruszki, czy też granatowe śliwki to z pewnością przyjemny kolorystycznie obraz dla oka każdego spacerującego po jesiennym przydomowym ogrodzie. Warto zauważyć panującą w przyrodzie bardzo ciekawą regułę. Wszystkie owocujące obficie jesienią drzewa i krzewy zakwitają również ciekawie na wiosnę. Dlatego właśnie są to szczególnie cenione przez ogrodników rośliny do komponowania interesujących zestawów roślinnych.

Zaskoczy to być może wielu, ale atrakcją jesieni są również pojawiające się w tym okresie kwiaty. Dla przykładu jeden spośród krzewów, hortensja krzewiasta (ang. hydrangea peegee) jest w stanie utrzymać swoje jakże efektowne kwiatostany od początku jesieni aż do Bożego Narodzenia. Jej białe, złożone w wydłużone kiście kwiaty zasychają bowiem na roślinie, różowiejąc lekko stopniowo w miarę przekwitania. To właśnie te kwiatostany wykorzystuje się często w suchych bukietach. Roślinę tę można kupić w sklepach ogrodniczych w dwóch formach: jako krzew (ang. bush form), albo też jako małe szczepione na pniu bardzo wdzięczne w swoim wyglądzie drzewko. Począwszy od samego środka lata aż po początek września zakwita również kilka innych gatunków hortensji. Ich okazałe, często różowe, albo też niebieskie kwiatostany z reguły niszczy niestety pierwszy nocny przymrozek. Natomiast róże, jeżeli są tylko regularnie podlewane i nawożone, są w stanie zaskakująco długo przeciwstawić się coraz to zimniejszej jesiennej pogodzie. Mogą zatem obdarowywać nas swoimi kwiatami nierzadko aż do połowy listopada.

Obraz ogrodowej jesieni nie byłby pełen, gdyby nie wspomnieć kilku gatunków kwiatowych bylin równie pięknie zakwitających o tej właśnie porze roku. Na początek wymienić trzeba koniecznie złocienie (ang. chrysantemums) oraz jesienne astry (ang. asters) nazywane przez wielu wdzięcznie marcinkami. Ta nazwa wywodzi się od faktu pełnego ich rozkwitnięcia na św. Marcina, czyli w okolicach aż jedenastego listopada. Równie ciekawie prezentują się ze swymi kwiatostanami wszystkie jesienne gatunki rozchodnika (ang. sedum). Jedna z nich nosi nawet przyjemnie brzmiącą dla ucha nazwę “autumn joy”, czyli w dosłownym tłumaczeniu “radość jesieni” – niedawno opisałem go bardzo dokładnie.

Spora część ogrodników uważa, że jesień to pora wielkiego smutku w ogrodzie – często próbują przestawiać to w swoich wierszach poeci. Warto rozejrzeć się jednak dookoła, aby dojrzeć w nim również naprawdę wiele radości!

This slideshow requires JavaScript.