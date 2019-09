Urząd przejmuje opiekę nad turystami Turyści są wyrzucani z hoteli lub zatrzymywani w areszcie hotelowym – mówiła w środę Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego podczas konferencji poświęconej upadłości biura podróży Neckermann. – Najgorsza sytuacja jest w Tunezji, Turcji i na Majorce – dodała. W środę rano prezes Neckermann Polska Maciej Nykiel poinformował w oświadczeniu, że w najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości. Biuro złożyło także w mazowieckim urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności oraz zawiesiło wszelką działalność operacyjną związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk poinformował w środę, że samorząd województwa mazowieckiego przejmuje opiekę nad klientami Neckermann Polska. – Będziemy starali się zapewnić albo dokończenie pobytu, albo bezpieczny powrót do kraju – oświadczył. Jak podkreślił, Neckermann przekazał już informacje o turystach i zaoferował daleko idącą współpracę. – Z czego jak widać się wywiązuje – ocenił Raboszuk. Wicemarszałek podkreślił, że samorząd będzie wykonywał swoje zobowiązania i ma odpowiednie gwarancje firmy ubezpieczeniowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.