US Open bez Polaków W niedzielę pożegnali się z turniejem US Open ostatni Polacy: Łukasz Kubot – występujący w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo – oraz Alicja Rosolska, której partnerowała chińska tenisistka Shuai Peng. Rozstawieni z dwójką Kubot i Melo – finaliści poprzedniej edycji imprezy – w 1/8 przegrali z Portugalczykiem Joao Sousą i Argentyńczykiem Leonardo Mayerem 6:7 (2-7), 3:6. W 10. gemie pierwszej partii nie wykorzystali dwóch piłek setowych. W drugim stracili podanie przy stanie 1:1. W dziewiątym gemie obronili dwie piłki meczowe, ale przy kolejnej już nie dali rady. Rosolska i Peng odpadły w drugiej rundzie, pokonane 6:2, 5:7, 6:3 przez Annę Kalinską (Rosja) i Julię Putincewą (Kazachstan). Drugi set miał bardzo niecodzienny przebieg. Polka i Chinka przegrywały już 1:5, ale zapisały na swoim koncie sześć kolejnych gemów. Przy stanie 5:2 dla rywalek obroniły trzy piłki meczowe. W decydującej partii role się odwróciły – Rosolska z Peng prowadziły 3:1, ale kolejne pięć gemów padło łupem rywalek. Warszawianka startowała w Nowym Jorku również w mikście, a partnerował jej Chorwat Nikola Mektić. Ubiegłoroczni finaliści tym razem pożegnali się z rywalizacją już w pierwszej rundzie. Wynik meczu 1/8 finału gry podwójnej mężczyzn: Joao Sousa, Leonardo Mayer (Portugalia, Argentyna) – Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) 7:6 (7-2), 6:3. Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej kobiet: Anna Kalinska, Julia Putincewa (Rosja, Kazachstan) – Alicja Rosolska, Shuai Peng (Polska, Chiny) 6:2, 5:7, 6:3.

