USA może zamknąć granice dla uchodźców z całego świata Biały Dom rozważa ograniczenie napływu uchodźców do USA. Już znacznie okrojony program pozwalający ludziom uciekającym przed wojną, prześladowaniami i głodem szukać schronienia w Ameryce może być jeszcze bardziej zredukowany lub nawet zlikwidowany – podaje dziennik “New York Times”. Już w tym roku program administracji ograniczył liczbę przyjmowanych uchodźców do 30 tys. Jest to o ponad 70 proc. mniej niż pod koniec kadencji poprzedniej ekipy Białego Domu. Jak poinformował w sobotnim wydaniu “New York Times”, powołując się na rządowe źródła, w grę wchodzą dwie opcje. Pierwsza zakłada obniżenie liczby uchodźców do ok. 10-15 tys. Druga ogranicza ich napływ do zera. Prezydent miałby prawo zaakceptować przyjęcie niektórych uchodźców w wyjątkowych przypadkach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

