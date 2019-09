USA popierają sprzedaż Polsce myśliwców F-35 Departament Stanu USA w imieniu administracji prezydenta Donalda Trumpa wyraził zgodę na ewentualną sprzedaż Polsce 32 wielozadaniowych samolotów bojowych F-35 – poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Współpracy Obronnej (DSCA) Pentagonu. DSCA (Defense Security Cooperation Agency) jest odpowiedzialna za nadzorowanie sprzedaży najnowocześniejszej broni amerykańskiej za granicę. Wartość proponowanej transakcji szacowana jest na 6,5 miliarda USD, a sama transakcja obejmuje pomoc techniczną i logistyczną, wyposażenie pomocnicze i szkolenie pilotów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.