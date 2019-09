W 2018 roku przybyło prawie 100 tys. dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie W czteroosobowej rodzinie, minimum egzystencji na jedną osobę wynosi 503 złote. Życie poniżej tego minimum to poważne zagrożenie dla zdrowia. W 2018 roku skrajne ubóstwo w Polsce wzrosło. Wśród dzieci o 1,3 pkt proc, co oznacza 92 tys. więcej dzieci żyjących w skrajnej biedzie. Winny jest wzrost cen i brak waloryzacji świadczeń społecznych „Ten rząd, poprzedni zresztą też, nie interesuje się pomocą społeczną. Interesuje się głównie świadczeniami społecznymi, a i tutaj popełnia błędy” – mówi OKO.press profesor Ryszard Szarfenberg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W lipcu rozmawialiśmy z nim na temat danych GUS, według których ubóstwo w Polsce ponownie rośnie. Tym razem analizujemy dane dotyczące skrajnego ubóstwa wśród dzieci. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

