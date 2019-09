W 30. rocznicę uczczono pierwszego premiera demokratycznej Polski W czwartek 12 czerwca, w dniu 30. rocznicy zaprzysiężenia i objęcia stanowiska szefa rządu przez Tadeusza Mazowieckiego, w Warszawie przy ul. Kopernika 34 odsłonięto jego popiersie. W uroczystości wzięło uudział wielu działaczy podziemia, prezydent Bronisław Komorowski i szef jego kancelarii Jacek Michałowski, marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Na uroczystość przyjechała także prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Był także obecny syn premiera. W rocznicę powołania rządu premiera Mazowieckiego prezydent Rafał Trzaskowski ustanowił nagrodę imienia pierwszego premiera III RP dla młodych ludzi zaangażowanych w działalność obywatelską i wzmacnianie lokalnych wspólnot. Pomnik zaprojektował prof. Adam Myjak, a odsłonięcia dokonała uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. This slideshow requires JavaScript. Tego samego dnia na Uniwersytecie Warszawskim w Starym BUW-ie odbyła się debata poświęcona aktualności przesłania Premiera Mazowieckiego i Jego Rządu. This slideshow requires JavaScript. Dzień wcześniej w rodzinnym mieście premiera Płocku, na Wzgórzu Tumskim, odsłonięto ławeczkę, za którą stoi premier Tadeusz Mazowiecki. Oto słowa prezydenta Bronisława Komorowskiego na tej uroczystości: – Taką mamy historię, że łatwiej spotkać pomnik bohaterów, którzy toczyli czasem przegrane wielkie bitwy. Ale mam ogromną satysfakcję, że powstał pomnik generała, który poprowadził ważną bitwę, w której nie było przelewu krwi – premiera Tadeusza Mazowieckiego. To była walka o normalną gospodarkę, o demokrację, o praworządność, o odrodzenie się samorządów. Walka o miejsce Polski w świecie i Europie. Trudna, ale zwycięska bitwa – i za to należy się Tadeuszowi Mazowieckiemu pamięć. Dobrze, że przeczytano tu preambułę Konstytucji – bo Tadeusz był taki, jakie jest jej przesłanie. Był człowiekiem kompromisu. I warto te słowa przypominać sobie, siadając na tej ławeczce. Ale w tym pięknym miejscu dobrze też pamiętać jego inne słowa: „Można się różnić, można się spierać. Ale nie wolno się nienawidzić”. To jest cytat, który był wtedy, 30 lat temu, i dziś powinien być – nakazem, zwłaszcza teraz, kiedy tyle jest często wyreżyserowanej nienawiści. (“Magiczne miejsce premiera”) Zdjęcia z Warszawy – Jacek Michałowski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

