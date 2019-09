W Australii istnieje całe miasto, funkcjonujące pod ziemią! Nie bez powodu jadąc do Australii powiemy „I’m going Down Under…”(z ang. w dosłownym tłum. “schodzę na dół”. W Coober Pedy, znajduje się tętniące życiem australijskie miasteczko położone 846 km na północ od Adelaide. Miasteczko to byłoby całkowicie normalne gdyby nie fakt, że… wszyscy jego mieszkańcy żyją pod ziemią… Na powierzchni miejsce wygląda na całkiem opuszczone. Z zaledwie kilkoma hotelami i polem golfowym rozsianymi po okolicy, miejsce posiada atmosferę dawno opuszczonego miasta. W rzeczywistości mieszka tam około 3500 osób. Po prostu większość z nich (60 procent) mieszka pod powierzchnią – w domach wykopanych w jaskiniach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

