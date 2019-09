W Gdyni startuje 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych W Gdyni rozpoczął się najważniejszy polski festiwal filmowy. W konkursie głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych wystartują filmy promowane nazwiskami gwiazd – nie tylko naszego, lokalnego formatu, ale i światowego. I nie chodzi tylko o to, że festiwal otworzy produkcja naszej najbliższej hollywoodzkiemu “światkowi” reżyserki Agnieszki Holland. Apetyty na podniesienie rangi wydarzenia ostrzy również obecność nowego partnera głównego. O statuetkę Złotych Lwów powalczy w tym roku 19 filmów. Do soboty widzowie obecni na festiwalowych projekcjach będą mogli oceniać kino bardzo różnorodne: od natchnionych patriotycznie wielkich produkcji, przez kino arthousowe, aż po zaskakujące biografie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

