„W obronie cywilizacji” i amerykańskich pieniędzy. Rząd PiS posłusznie spełnia oczekiwania USA. Rezygnacja z podatku cyfrowego w Polsce ogłoszona przez wiceprezydenta USA to najbardziej poniżający, ale nie pierwszy taki przypadek. Wcześniej obecny rząd ustępował Amerykanom m.in. ws. listy leków refundowanych i regulacji Ubera. Stosunki Polski i Stanów przypominają feudalną relację wasala z suzerenem. Za rządów PiS Polska miała wstawać z kolan, a pomagać nam w tym miały Stany Zjednoczone. Partia Jarosława Kaczyńskiego w swojej polityce zagranicznej postawiła na bliski sojusz z USA, ignorując przy tym – a czasami nawet antagonizując – zachodnioeuropejskich sojuszników. Coraz bardziej staje się jasne, że polski rząd stał się zakładnikiem swojej polityki zagranicznej. Historia interakcji między Polską a USA za rządów PiS i Trumpa wyraźnie pokazuje, że obecne stosunki polsko-amerykańskie przypominają nie sojusz równorzędnych partnerów, ale relację suzerena z wasalem, w których Polska jest tym drugim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

