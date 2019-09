Wartościowe przesłanie od Morgana Freemana Mam 78 lat i myślę, że nie zostało mi zbyt wiele czasu.

Mam miliony dolarów w banku, ale nie mogę za nie kupić zdrowia czy uratować życia.

Mam rodzinę i miliony fanów na całym świecie, ale teraz jestem zupełnie sam. Żyłem w niewłaściwy sposób i chcę, cię przed tym uchronić.

Posłuchaj mnie, jeśli chcesz zmienić swoją przyszłość.

Chciałbym, żeby ktoś mi to powiedział, kiedy byłem młody.

