Watykan. Na pl. św. Piotra pobiły się żebraczki. Wypadły im… sztuczne garby Kuriozalna scena na placu świętego Piotra w Watykanie. Dwie schorowane staruszki zaczęły kłócić się o pieniądze ofiarowane przez jedną z turystek. Od słów szybko przeszły do rękoczynów, a w ruch poszły pięści i laski. Po chwili żebraczki “cudownie” ozdrowiały, gubiąc w ferworze walki sztuczne garby. Gdyby nie nagranie rozbawionego całą sytuacją przypadkowego świadka, trudno byłoby uwierzyć w tę historię. W Watykanie na każdym kroku można natknąć się na żebraków proszących o jałmużnę. Konkurencja jest tak duża, że czasem dochodzi do spięć. Tak stało się w tej sytuacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

