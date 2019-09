Ważne pytania: dane biometryczne i wyjazd “na krótko”

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Oto odpowiedzi na najbardziej powtarzające się pytania od Państwa z ostatnich kilku tygodni (będę kontynuować odpowiadanie przez następne wydania):

Pytanie:

Otrzymałem wezwanie do zrobienia biometrics, ale mam złamaną rękę i będę jeszcze w gipsie przez następne 4 tygodnie, więc nie sądzę, że będę mógł włożyć palce do urządzenia pobierającego odciski palców. Co muszę zrobić w takim wypadku?

Odpowiedź:

Osoby starające się o prawo do pracy, wizę studencką oraz o pobyt stały w Kanadzie muszą złożyć swoje dane biometryczne (zdjęcie oraz odciski palców). W niektórych okolicznościach nie jest to jednak możliwe, aby dane biometryczne zostały pobrane. Na przykład z powodu wrodzonych wad, ran, obrażeń, blizn, zniekształceń, bandaży, gipsu – jak w zadanym pytaniu (jeżeli obrażenie jest np. nowe), lub z powodu innych podobnych sytuacji. I tak, jeżeli bandaże, obrażenia, opuchnięcia, podrażnienia czy kontuzje są stosunkowo świeże, można uzyskać przesunięcie terminu, kiedy dane biometryczne zostaną pobrane. Jeżeli jednak osoba posiada trwałe obrażenia i w związku z nimi nie będzie w stanie dać swoich danych biometrycznych (np. amputacja palca/palców czy uszkodzenia opuszków palców, wada wrodzona, rozległe blizny lub inne zniekształcenia lub stany skóry czy inne warunki fizyczne) – to w takich przypadkach będzie możliwe oddanie danych biometrycznych z uzwględnieniem stanu fizycznego danej osoby. Warto wziąć ze sobą dokumentację potwierdzającą dany stan fizyczny i wyjaśnić swoją sytuację w punkcie poboru danych biometrycznych. Osoby pobierające dane biometryczne dla Immigration Canada są wyszkolone i potrafią doradzić i odpowiednio postąpić w każdej sytuacji, w której jest składający podanie do Kanady.

Pytanie:

Czy mogę wyjechać z Kanady czy nie? Przebywam w Kanadzie jako pracownik zagraniczny, moje pozwolenie , które otrzymałam na 3 lata po zakończeniu studiów w Kanadzie, ważne jest jeszcze przez 2 lata. Jednocześnie jestem w związku z obywatelem Kanady (tzw. common-law) i mój partner mnie sponsoruje. Byliśmy już razem na wakacjach i wprawdzie były pytania przy powrocie do Kanady, ale w ostatecznie wpuszczono mnie bez problemu. Natomiast z powodu choroby w rodzinie będę musiała sama pojechać do Polski i zostać tam na pewno przez kilka tygodni, a może nawet kilka miesięcy. Czy mogę mieć problemy przy powrocie, oraz czy mój wyjazd na dłuższy okres czasu będzie miał niekorzystny wpływ na moją sprawę sponsorską?

Odpowiedź:

Jeżeli chodzi o powrót do Kanady, to wprawdzie znowu mogą być pytania (przy każdym wjeździe do Kanady mogą być pytania) – to nie powinno być problemu z wjazdem. Natomiast ważniejsza jest druga część pytania ponieważ pary w związku tzw. common-law muszą mieszkać ze sobą, aby kwalifikować się na ten program sponsorski. Instrukcje imigracyjne mówią wyraźnie, że „krótkie” wyjazdy są dozwolone. Kwestia jest, jak zdefiniować „krótki” wyjazd, „krótką” rozłąkę. Proponuję na to spojrzeć tak: każdy człowiek może „na stałe” mieszkać w jednym miejscu. Tam jest zameldowany, tam posiada adres w swoim prawie jazdy – to jest jego dom. Tam są jego dokumenty, ubrania, tam przechowuje to, co jest najważniejsze. Nawet jeśli wyjeżdża na tydzień, na miesiąc czy nawet na 5 miesięcy – to nie wyjeżdża na tyle z Kanady, od swojego partnera, do swojego domu, tylko ze swojego domu. To jest ta bardzo istotna różnica. I tak trzeba to tłumaczyć i udowodnić w razie pytań, lub w razie, gdyby Immigration Canada robiło problemy z tym, czy wierzą, że osoba wyjechała „na krótko”.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady.

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.