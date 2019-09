Wewnętrzny uśmiech – proste ćwiczenie które może zmienić twoje życie Zawsze gdy siedzisz i nie masz nic do roboty, po prostu odpręż dolną szczękę i otwórz nieco usta. Zacznij oddychać ustami, ale niezbyt głęboko. Niech tylko ciało oddycha, a oddech może pozostać płytki. A kiedy poczujesz, że oddychanie stało się już bardzo płytkie, usta są lekko rozchylone a szczęka rozluźniona, całe ciało wspaniale się odpręży. Wtedy zacznij odczuwać uśmiech. Przywołaj go. Poczuj uśmiech, ale nie na twarzy, a w całym swoim wnętrzu… i zdołasz to uczynić. Nie jest to uśmiech, który pojawia się na ustach – to uśmiech egzystencjalny, który rozprzestrzenia się od środka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

