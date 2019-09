WHO: Co 40 sekund ktoś na świecie popełnia samobójstwo Liczba osób popełniających samobójstwo spada, jednak wciąż według wyliczeń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co 40 sekund ktoś na świecie odbiera sobie życie. Według organizacji, państwa muszą podejmować bardziej stanowcze działania, by przeciwdziałać tej pladze. Między 2010 a 2016 rokiem liczba samobójstw na świecie spadła o 9,8 proc. Jedyny region, w którym ta liczba wzrosła, to oba kontynenty Ameryki – tam życie odebrało sobie o 6 proc. osób więcej. Każda śmierć to tragedia dla rodzin, przyjaciół i współpracowników. Samobójstwom można jednak przeciwdziałać. Apelujemy do wszystkich krajów, by zaczęły włączać strategie zapobiegające samobójstwom do swoich krajowych programów zdrowotnych i edukacyjnych – powiedział dyrektor WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

