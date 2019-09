Wnika do ludzkiego wnętrza wraz z oddechem Otacza nas nieustannie, można wręcz powiedzieć, że jest wszechobecny. Oceniamy go (pozytywnie lub negatywnie), gdy jego intensywność nie pozwala nam nie skomentować jego uderzającej obecności. W końcu inną reakcję wywołuje w zanieczyszczonym smogiem mieście, a zupełnie inną w tętniącym życiem lesie. To niedoceniany brat oddechu – zapach. Choć przecież z łatwością wyczuwamy go swoim zmysłem powonienia, to jednak często lekceważymy jego rolę w naszym codziennym życiu. Dlaczego? Wcale nie chodzi tylko o jego ulotność czy sam fakt, że nasz nos szybko do niego się przyzwyczaja. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy z wpływu zapachu na nasze samopoczucie i zdrowie. A ten jest niemały. Wieki tradycji i osobiste doświadczenia wielu osób nie pozostawiają wątpliwości – zapach to potężne narzędzie, które wpływa na nasze sny, emocje, apetyt, poziom stresu, pamięć czy koncentrację. Dlatego świadomi jego mocy chemicy wymyślili, a następnie podarowali światu zarówno zmysłowe perfumy, jak i mającą dobroczynny wpływ na ludzi aromaterapię. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.