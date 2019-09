Woda na planecie podobnej do Ziemi W atmosferze odległej od nas o 111 lat świetlnych egzoplanety (czyli planety pozasłonecznej) K2-18b występuje para wodna – ustalili naukowcy z londyńskiego Centrum Kosmicznych Danych Egzochemicznych (CSED). Temperatury na K2-18b są podobne do tych występujących na Ziemi. Jest to pierwsze takie odkrycie w przypadku egzoplanety, której warunki termiczne pozwalają na utrzymywanie się na niej wody w stanie ciekłym, niezbędnej dla funkcjonowania ewentualnego życia biologicznego. Prof. Giovanna Tinetti z University College of London określiła odkrycie jako “szokujące”. – To pierwszy raz, gdy odkryliśmy wodę na planecie w “zamieszkiwalnej” strefie dookoła gwiazdy, gdzie temepratura umożliwia powstanie życia – skomentowała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

