Bahamy: co najmniej pięć ofiar śmiertelnych huraganu Dorian Co najmniej pięć osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych na wyspie Wielkie Abaco na Bahamach w wyniku potężnego huraganu Dorian. Dorian zdewastował Bahamy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ciągły wiatr przekraczał prędkość 290 km/godz., a w porywach – nawet 350 km/godz. Fale sztormowe osiągały wysokość ponad 7 metrów. Żywioł spowodował gigantyczne powodzie. Straty są ogromne. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tysięcy domów. – Jesteśmy świadkami historycznej tragedii” – oświadczył Hubert Minnis, premier Bahamów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

