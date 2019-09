Wybory lokalne w Rosji, czyli zmiana dekoracji W Rosji odbyły się wybory samorządowe. Większość komentatorów, relacjonując wyniki wyborów, skupia się na rezultatach z Moskwy i Sankt Petersburga i już samo to mówi nam wiele o współczesnej Rosji. Polityczne znaczenie mają bowiem w zasadzie jedynie dwa miasta: stolica oraz tak zwana północna (ew. druga) stolica. Rosyjska prowincja – łącznie ze znajdującymi się tam dużymi miastami – ma znaczenie drugorzędne. W wyborach w Moskwie kandydaci rządzącej Jednej Rosji (w Polsce często błędnie nazywanej „Jedyną Rosją”, gdy tymczasem „Jedinaja Rosija” znaczy tyle, co „Jedna Rosja” lub nawet bardziej „Zjednoczona Rosja”) nie występowali jako kandydaci partii władzy, lecz jako kandydaci niezależni mający jej poparcie. W 45-osobowej Dumie Moskiewskiej Jedna Rosja będzie mieć 25 deputowanych na 45 miejsc, co oznacza znaczny spadek, gdyż w wyborach w 2014 r. partia władzy i wspierani przez nią „niezależni kandydaci” uzyskali 38 mandatów. Problem polega na tym, że spośród 20 miejsc, które przypadną opozycji, 16 zajmą kandydaci koncesjonowanej opozycji, a jedynie cztery miejsca przypadną opozycjonistom realnym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

