Wyciągają ludzi z zaświatów. Lekarze, którzy ogrzewają krew. Skóra jest sina, lodowata w dotyku. Nie ma oddechu. Oczy są szkliste, źrenice rozszerzone. Serce nie bije od kilku godzin. Dla wielu to już zmarli. Polscy lekarze znaleźli sposób, by ratować tych, którzy są już po drugiej stronie. – Przywracamy ich z zaświatów – mówi Sylweriusz Kosiński, lekarz naczelny TOPR i współtwórca Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej. Jej ciało miało zaledwie 16 stopni. 20 mniej niż u zdrowego człowieka. Serce właśnie przestało bić. Sylweriusz Kosiński i Tomasz Darocha uparli się jednak, że przeżyje. By ratować 25-letnią Kasię, którą zasypała lawina w Tatrach, lekarze wykonali 150 połączeń ze służbami ratunkowymi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

