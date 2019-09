Wykolejenie pociągu przewożącego oktan Nakaz ewakuacji wydany po pociągu przewożącym wykolejenia oktanowe w Albercie W pobliżu Lethbridge w stanie Alberta doszło do wykolejenia pociągu przewożącego oktan. Kiedy z wykolejonych wagonów zaczął wyciekać oktan, wydano nakaz ewakuacji mieszkańców oraz osób przebywających na pobliskich kempingach i lokalnym polu golfowym. Kanadyjska kolej Pacific Pacific podała, że pociąg wykoleił się w rejonie Hwy. 23 i Township Rd. 12, na południe od wioski Barons w hrabstwie Lethbridge o 7:40 rano w poniedziałek. W lokalnym ośrodku utworzono centrum przyjmowania ewakuowanych osób. Świadkowie mówią, że na miejscu wykolejenia było kilka spiętrzonych wagonów, które były strasznie zniszczone. Wyglądało to jak scena z filmu. Dwa z trzech nieszczelnych wagonów zostały już zabezpieczone, a lokalna straż pożarna i inne służby ratownicze pomagały powstrzymać wyciek. Do wieczora trwały prace nad zabezpieczeniem trzeciego wagonu, znajdującego się pod pozostałymi. Używano ciężkiego sprzętu, aby podnieść inne wagony i dostać się do tego, który wciąż przeciekał. Nie doszło do żadnych strat w ludziach. Trwa dochodzenie Transportation Safety Board (TSB). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

