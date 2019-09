Wyrywanie mikrofonów tym o innym zdaniu i inwektywy Do Kościoła Św. M. Kolbego w Mississaudze zawitali w niedzielę… Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oto infomacja z biuletynu parafialnego: W sali zebrało się kilkadziesiąt osób. Pytania do obu polityków z Polski, które stanowiły ich krytykę, były uciszane, a pytający – zagłuszani. Mężczyźnie, który wyraził swoje zdanie na temat działalności Antoniego Macierewicza w sprawie katastrofy smoleńskiej, brualnie wyrwano mikrofon i zakrzyczano go, nazywając go idiotą. This slideshow requires JavaScript. Spotkanie miało za celu pozyskanie głosów polonii, co jasno powiedział Naimski na początku. Przed kościołem odbył się protest – protestujący mieli transparenty: “Macierewicz siewca nienawiści”. Jak opisała jedna z organizatorów tego protestu na Faceboku, wielu wychodzących z kościoła obrzucało zgromadzonych wulgarnymi epitetami. Oto nagranie spotkania w dwóch częściach: Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.