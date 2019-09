Wystartowała piłkarska Liga Mistrzów Robert Lewandowski zdobył bramkę w wygranym 3:0 meczu Bayernu Monachium z Crveną Zvezdą Belgrad w pierwszej kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dla Lokomotiwu Moskwa trafił także Grzegorz Krychowiak – jego zespół wygrał w Leverkusen z Bayerem 2:1. Bayern zwyciężył po golach Francuza Kingsleya Comana (34. minuta), Lewandowskiego (80.), który wykorzystał zbyt lekkie podanie obrońcy rywali do tyłu i wślizgiem posłał piłkę obok interweniującego bramkarza Milana Borjana, oraz Thomasa Muellera (90.). “Dotychczas strzelaliśmy za mało goli i czasami podejmowaliśmy złe decyzje. Takie mecze jak ten są potrzebne” – powiedział kapitan reprezentacji Polski, cytowany w agencji dpa. Lewandowski ma już 54 bramki w tych rozgrywkach od początku kariery. Jest szósty w klasyfikacji wszech czasów, o dwa trafienia za piątym Holendrem Ruudem van Nistelrooyem. Prowadzi Portugalczyk Cristiano Ronaldo z Juventusu – 126. Mistrz Niemiec zdecydowanie przeważał, ale drużyna z Serbii potrafiła kilka razy się odgryźć – tyle że była nieskuteczna. W poprzednim sezonie sprawiła sensację, pokonując u siebie w fazie grupowej Liverpool, który później zdobył trofeum. Bawarczycy prowadzą w tabeli, ponieważ we wcześniejszym spotkaniu grupy B pomiędzy Olympiakosem Pireus a tegorocznym finalistą Champions League Tottenhamem Hotspur padł w Grecji remis 2:2. Także Lokomotiw jest na czele tabeli w grupie D. Krychowiak dał mistrzom Rosji prowadzenie 1:0 w 16. minucie, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem rywali. Wyrównanie padło w 25. po samobójczym trafieniu Benedikta Hoewedesa, ale jeszcze przed przerwą wynik ustalił Dmitrij Barinow (37.). W składzie gości cały mecz rozegrał także Maciej Rybus, a z Polaków złożony był też cały zespół sędziowski, włącznie z asystentami wideo (VAR). Na arbitra głównego wyznaczono Pawła Raczkowskiego. W tej grupie znalazły się także Atletico Madryt i Juventus Turyn, którym daje się najwięcej szans na awans do fazy pucharowej. W stolicy Hiszpanii “Stara Dama”, której bramkarzem był Wojciech Szczęsny, prowadziła po 65 minutach 2:0 po golach Kolumbijczyka Juana Cuadrado i Francuza Blaise’a Matuidiego, ale Atletico odpowiedziało trafieniami Czarnogórca Stefana Savica i Meksykanina Hectora Herrery. Bramka na 2:2 padła w 90. minucie. Inni faworyci rywalizowali w bezpośrednim meczu także w grupie A – mistrz Francji Paris Saint-Germain grał przed własną publicznością z Realem Madryt. Choć w składzie gospodarzy zabrakło kontuzjowanych Kyliana Mbappe i Urugwajczyka Edinsona Cavaniego, a także zawieszonego Brazylijczyka Neymara, gospodarze rozbili “Królewskich” 3:0. Dwie bramki uzyskał były zawodnik Realu Argentyńczyk Angel Di Maria (14. i 33.), a wynik ustalił Belg Thomas Meunier (90+1.). Według statystyk na oficjalnej stronie internetowej Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) drużyna z Madrytu nie oddała ani jednego celnego strzału. To przydarzyło się hiszpańskiemu zespołowi po raz pierwszy od kiedy prowadzone są takie pomiary, tj. od sezonu 2003/04. Real zdobył za to dwie bramki, z których żadna nie została uznana. “Nie mamy wymówki. Nie graliśmy dobrze i jesteśmy w trudnym momencie. Pracujemy, żeby wszystko się odmieniło” – skomentował brazylijski pomocnik “Królewskich” Casemiro. Wcześniej Club Brugge walczył w tej grupie z Galatasaray Stambuł – w Belgii gole nie padły. W grupie C nie zawiódł mistrz Anglii Manchester City, który wygrał w Charkowie z Szachtarem Donieck 3:0. Nie jest jednak pierwszy w grupie – prowadzenie objęło Dinamo Zagrzeb. Mistrz Chorwacji, bez Damiana Kądziora w kadrze meczowej, rozgromił u siebie debiutującą w Champions League Atalantę Bergamo 4:0. We wtorek po raz drugi w historii tych rozgrywek porażkę w pierwszej kolejce poniósł obrońca trofeum – Liverpool przegrał na wyjeździe z Napoli 0:2. W drużynie gospodarzy Piotr Zieliński grał od 66. minuty, a Arkadiusz Milik był rezerwowym. W innym hitowym spotkaniu, w którym Borussia Dortmund podejmowała Barcelonę, gole nie padły. W kadrze BVB zabrakło kontuzjowanego Łukasza Piszczka. Wyniki I kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów – wtorek: grupa E: Napoli – Liverpool 2:0;Red Bull Salzburg – KRC Genk 6:2 grupa F: Inter Mediolan – Slavia Praga 1:1; Borussia Dortmund – Barcelona 0:0 grupa G: Olympique Lyon – Zenit 1:1; Benfica Lizbona – RB Lipsk 1:2 grupa H: Chelsea Londyn – Valencia 0:1; Ajax Amsterdam – Lille 3:0 środa: grupa A: Club Brugge – Galatasaray 0:0; PSG – Real Madryt 3:0 grupa B: Olympiakos – Tottenham 2:2; Bayern – Crvena Zvezda 3:0 grupa C: Dinamo Zagrzeb – Atalanta 4:0; Szachtar Donieck – Manchester City 0:3 grupa D: Atletico Madryt – Juventus 2:2; Leverkusen – Lokomotiw Moskwa 1:2 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

