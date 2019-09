Z Mozambiku, Kolumbii, USA. Polska „ratując swoje górnictwo” importuje węgiel Żaglowiec Rainbow Warrior kierowany przez działaczy Greenpeace zarzucił we wtorek wieczorem kotwicę przy terminalu węglowym w porcie w Gdańsku, uniemożliwiając rozładunek przywiezionego z Mozambiku surowca. Aktywiści chcieli zwrócić uwagę na brak działania rządu w kwestii ochrony klimatu. Ale pokazali coś jeszcze. Skalę importu węgla do Polski , która ma się nijak do słow o obronie polskiego górnictwa. Protest Greenpeace ma zwrócić uwagę na konieczność odejścia od węgla najpóźniej do 2030 roku. – Zostało nam 11 lat, by zapobiec katastrofie klimatycznej. Jeśli nic nie zrobimy, to w ciągu zaledwie kilku dekad świat, który dziś znamy, przestanie istnieć – ostrzegał Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Dodał jednocześnie, że polski rząd „broni interesów lobby węglowego i importerów zagranicznych paliw”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

