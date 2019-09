Zdjęcie Justina Trudeau jako “blackface” “Time” opublikował zdjęcie Justina Trudeau z balu przebierańców sprzed 18 lat (2001 rok) w prywatnej szkole West Point Grey Academy w Vancouver, gdzie uczył zanim zajął się polityką. Trudeau ma na głowie turban i jest ucharakteryzowany na ciemnoskórą osobę, mając twarz, szyję i ręce pomalowane na czarno. W Kanadzie i USA tego rodzaju charakteryzacja zwana “blackface” lub “brownface” jest powszechnie uważana za rasistsowską i spowodowała problemy w życiu niejednego polityka czy osoby publicznej, szczególnie w USA. Jak pisze “Time”: “Stany Zjednoczone mają długą i bolesną historię białych wykonawców, którzy przyciemniali twarze, aby poniżać i odczłowieczać Afroamerykanów – była to praktyka upowszechniona przez pokazy wędrownych aktorów i pieśniarzy w XIX wieku. ‘Blackface’ był kontynuowany w XX wieku w programach na Broadwayu i filmach produkowanych w Hollywood”. Ujawnienie tego zdjęcia spowodowało ogromne zaniepokojenie w sztabie wyborczym Justina Trudeau, a jednocześnie apele aby przeprosił. Trudeau natychmiast przeprosił i wyraził żal z powodu nieprzemyślanego zachowania sprzed lat: “To było głupie”, powiedział premier podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej na pokładzie samolotu przed startem do Winnipeg. “Jestem rozczarowany sam sobą, wkurza mnie to, że to zrobiłem. Chciałbym, żeby tego nie było, ale zrobiłem to i przepraszam za to”. Podkreślił, że wówczas nie postrzegał tego jako zachowania rasistowskiego. Liderzy konkurencyjnych partii skorzystali z okazji, aby skrytykować premiera, poddając w wątpliwość jego autentyczność i szczerość w głoszeniu równości i otwartości na różnorodność. Blackface: The Birth of An American Stereotype Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

