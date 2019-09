Zełenski: Wymiana więźniów z Rosją pierwszym krokiem do zakończenia wojny Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski ocenił, że sobotnia wymiana więźniów przez Rosję i Ukrainę to pierwszy krok do zakończenia wojny w Donbasie. Wyraził nadzieję na rychłe spotkanie w formacie normandzkim. Zrobiliśmy pierwszy krok (…). Musimy zrobić wszystkie inne kroki, by zakończyć tę straszną wojnę – powiedział Zełenski dziennikarzom na lotnisku Boryspol koło Kijowa, gdzie wylądowali uwolnieni przez Rosję Ukraińcy. Gratuluję wszystkim uwolnienia naszych bohaterów – dodał ukraiński prezydent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

