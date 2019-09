Zmarł Jan Kobuszewski – obejrzyj i powspominaj…. Nie żyje Jan Kobuszewski. Znany z kabaretów, seriali, filmów i teatru aktor miał 85 lat. Zmarł w sobotę o godzinie 9 rano. O śmierci aktora poinformowała dyrekcja stołecznego Teatru Kwadrat. Agnieszka Osiecka nazywała Jana Kobuszewskiego “zmarnowanym Chaplinem polskiego kina”, wielu określało go mianem “największego aktora komediowego w Polsce”. Jan Kobuszewski grał pamiętnego majstra w kabarecie “Dudek” i Pana Janka w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Pisano o nim, że to postać “trochę z szalonej błazenady, trochę z absurdalnego świata Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”. Sam zawsze podkreślał, że “poczucie humoru odziedziczył po ojcu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

