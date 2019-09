Zmiana nazwiska i inne + oferta pracy

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Oto odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania od Państwa z ostatnich kilku tygodni (będę kontynuować odpowiedzi przez następne wydania).

• Trwa przyjmowanie podań o akceptację do programu dla nieudokumentowanych pracowników w sektorze “construction” z rejonu GTA. Jest to pierwszy etap, do którego trzeba się zakwalifikować, aby od stycznia 2020 móc złożyć podanie o pobyt stały (dla siebie i dla rodziny). Wiele osób zastanawia się, czy jeżeli nie zakwalifikują się do tego programu, to czy wciąż będą mieć okazję składania podania o pobyt stały na zasadach humanitarnych. Odpowiedź jest: tak, oczywiście, rozpoczęcie starań w tymże pilotażowym programie (i niedostanie się do niego, np. z powodu tego, że było za dużo kandydatów) – nie zamyka drogi humanitarnej. Oczywiście tu uwaga: każda sprawa jest inna, ma inne okoliczności, więc to co napisałam powyżej jest tylko ogólnym stwierdzeniem. Natomiast radzę uzyskać poradę imigracyjną na podstawie swojej własnej konkretnej sytuacji.

• Pytanie: Posiadam stały pobyt w Kanadzie, mieszkam na stałe w Kanadzie, ale od kilku miesięcy przebywam w Polsce, gdzie wzięłam ślub. Planuję zmienić nazwisko w paszporcie na nazwisko męża, ale w takim razie jak zmienić nazwisko na karcie Permanent Resident? Zastanawiam się też, czy wpuszczą mnie do samolotu jeśli moja karta PR będzie na panieńskie nazwisko, a w paszporcie będzie widniało nazwisko po ślubie.

Odpowiedź: Najłatwiej będzie nie zmieniać niczego w Polsce, nie zmieniać paszportu na nowe nazwisko i wrócić do Kanady. W Kanadzie można zmienić i paszport, i kartę PR. Myślę, że jest to najprostsze rozwiązanie i ja tak właśnie zrobiłabym, gdyby to była moja własna sytuacja. Natomiast jeżeli ktoś już zmienił nazwisko w paszporcie, to już nie ma odwrotu i trzeba sobie z tym radzić. Warto mieć ze sobą swoją metrykę ślubu (odpis zupełny), najlepiej z tłumaczeniem, gdzie wyraźnie jest napisane, że żona przyjęła nazwisko męża. Powinno być wtedy bez kłopotu, choć zależy to od tego, kto będzie wpuszczał do samolotu. Słyszałam o różnych przypadkach. Zwłaszcza, jeżeli samolot lecący do Kanady zaczyna swoją podróż w innym kraju niż w Polsce.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

OFERTA PRACY:

Firma budowlana z Kolumbii Brytyjskiej (okolice Vancouver) poszukuje wykwalifikowanego pracownika do pracy na stanowisku instalator okien/szklarz (glazier). Potrzebne kilkuletnie doświadczenie. Praca od zaraz, w pełnym wymiarze godzin, dobrze płatna ($26 na godzinę na start). Firma posiada gotową ofertę pracy LMIA, załatwia prawo do pracy na 2 lata, po czym jest możliwość starania się o pobyt stały. Proszę przysłać CV na isakowalewskioffice@gmail.com

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.