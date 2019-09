Zmiana taktyki KO. Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatką na premiera Grzegorz Schetyna wystartuje jako jedynka z Wrocławia, a Małgorzata Kidawa-Błońska poprowadzi listę w Warszawie i będzie jednocześnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Ten ruch ma otwierać jesienną kampanię wyborczą Koalicji. Jak wpłynie to na kampanię? – pyta Michał Kolanko w środowej “Rzeczpospolitej”. Ogłoszenie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej warszawską jedynką KO było zaskoczeniem dla polityków tego ugrupowania. Jak podaje “Rz”, o tym ruchu Grzegorza Schetyny wiedziało niewiele osób; ta decyzja ma nie tylko zmienić kampanię KO, ale i budować nowy wizerunek partii, w centrum którego ma stać walka o Polskę bez nienawiści. – Ludzie domagają się spokoju i rozsądku. Chcieliby, żeby pojawił się ktoś, kto umiałby wszystkich pogodzić. Kto by wprowadził normalność i ład – mówił w swoim przemówieniu ogłaszającym Kidawę-Błońską jako kandydatkę na premiera Schetyna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

