Znakomita zmiana w prawie imigracyjnym (na razie na 2 lata)

Z cyklu: Imigracja do Kanady – "Ask Isabella"

Od poniedziałku 9 września 2019 roku wchodzi w życie bardzo ważna (korzystna) zmiana w prawie imigracyjnym Kanady.

Według prawa, osoby starające się o pobyt stały w Kanadzie, muszą zadeklarować na aplikacji wszystkich swoich członków rodziny. Przypominam, że według definicji imigracyjnej za członka rodziny uznawani są: małżonkowie (w tym partnerzy, tzw. common-law), dzieci do 22. roku życia oraz dzieci tychże dzieci, które mają mniej niż 22 lata. W większości przypadków członkowie rodziny muszą również, poza wypełnieniem wszystkich formularzy, przejść badania medyczne oraz nie mieć tzw. rekordu kryminalnego (osoby powyżej 18. roku życia). Natomiast nie każdy składający podanie o pobyt stały deklaruje swoich członków rodziny. Jeżeli tak się właśnie stanie, to takie postępowanie na zawsze wykluczy tychże członków rodziny z możliwości bycia sponsorowanym do Kanady. To mówi prawo i proszę sobie wyobrazić, że wiele osób znalazło się właśnie w takiej niekorzystnej sytuacji.

Dla lepszego zrozumienia podam tu parę przykładów (imiona użyte w poniższych przykładach są przypadkowe – przyszły mi do głowy w momencie pisania tego artykułu i nie mają nic wspólnego z osobami, które mogą mieć tak właśnie na imię):

Jarek jest singlem i stara się o pobyt stały w Kanadzie. W czasie rozpatrywania sprawy zaręcza się z Joanną, po czym biorą ślub. Następnego dnia po ślubie przychodzi informacja, żę Jarek może imigrować do Kanady, ale musi wjechać w ciągu 10 dni, ponieważ jego wiza imigracyjna tylko tyle jest ważna. Jarek decyduje skorzystać z tej wizy, gdy jest jeszcze ważna i przyjeżdża do Kanady otrzymując pobyt stały przy wjeździe… jako singiel. Potem zaczyna sponsorować Joannę. Immigration sprawdza wszystkie dokumenty i odkrywa, że Jarek nie był już singlem gdy wjeżdżał do Kanady. Problem: Joanna nie była zadeklarowana, nie wypełniła aplikacji, nie przszła badań medycznych, nie sprawdzono jej rekordu kryminalnego. W związku z tym – na zawsze już jest uznawana jako… obca, a nie żona Jarka. Nie może więc być przez niego sponsorowana. Drugi problem: Jarek skłamał przy wjeździe do Kanady i też może mieć problemy (nawet może mu zostać odebrany pobyt stały). Maciek jest rozwiedziony i po ślubie ze swoją drugą żoną, Aliną, która ma pobyt stały lub obywatelstwo Kanady, jest do Kanady sponsorowany. Maciek ma córkę z pierwszego małżeństwa – jego córka jest pod opieką byłej żony. Maciek wprawdzie widuje swoją córkę, ale nie tak często, ponieważ jego stosunki z byłą żoną są nie za ciekawe. I tak, w momencie sprawy sponsorskiej Maćka do Kanady, Maciek musi zadeklarować swoją małoletnią córkę, a córka jego musi przejść badania medyczne. Niestety, była żona za żadne skarby nie zgadza się na zrobienie córce badań medycznych. Maciek wprawdzie deklaruje córkę (wypełnia dla niej aplikacje), ale nie jest w stanie zrobić dziecku badań medycznych dla Immigration. Prosi Immigration o wykluczenie dziecka… na zawsze. Immigration zgadza się (na marginesie: co wcale nie jest takie łatwe). Maciek otrzymuje pobyt stały. Mija jakiś czas – Maciek otrzymuje informację, że jego była żona umarła, a dziecko może pójść do domu dziecka. Chyba, że Maciek… weźmie córkę do Kanady. Czyli – zasponsoruje ją. Niestety, Maciek zrzekł się prawa sponsorowania córki na zawsze – ponieważ nie przeszła ona badań medycznych…

Takich przykładów jest wiele, niestety. Od 2002 roku, od czasu wprowadzenia tej zasady do prawa imigracyjnego Kanady, reguła ta sprawiła, że takich tragicznych sytuacji było wiele, o wiele za dużo. Czasami były to zwykłe błędy imigrantów, którzy nie znają się na prawie imigracyjnym Kanady i na jego reperkusjach, a czasami sytuacje te powstawały z premedytacją. Tak czy inaczej – rezultat był ten sam: wykluczenie takiej osoby jako członka rodziny. Wyobrażacie sobie Państwo ile tragedii było właśnie dlatego?

Od poniedziałku 9 września w życie wszedł 2-letni pilotażowy program (do 9 września 2021) pozwalający na to, aby osoby z przykładu nr 2 mogły być sponsorowane do Kanady ☺

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/mandate/policies-operational-instructions-agreements/excluded.html

