Żył w “domu tortur” Placówka Daru Imam Ahmad Bun Hambal miała być szkołą koraniczną, a także tak zwanym domem naprawczym dla tych, których zachowanie chciano utemperować. Za ścianami szkoły działy się jednak rzeczy daleko wykraczające poza zajęcia resocjalizacyjne. Młodych mężczyzn skuwano łańcuchami, wykorzystywano seksualnie i głodzono. Miejsce zamknięto po przyjeździe policji. Jedna z uratowanych osób rozmawiała z reporterem BBC. Nigeryjska policja uratowała niemal 500 osób, w większości młodych mężczyzn, przetrzymywanych w nieludzkich warunkach w szkole koranicznej w Kadunie. Do szturmu policji doszło po wielokrotnych skargach sąsiadów, którzy podejrzewali, że na miejscu może dziać się coś złego. Teraz są zszokowani odkryciem. Sami nie podejrzewali bowiem, że tak blisko może dochodzić do tak potwornych scen. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

