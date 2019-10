110 lat od skandalu, który wstrząsnął Polską 23 października 1909 r., paulin Damazy Macoch okradł obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Mimo że sprawa wstrząsnęła Polską i wzbudziła zainteresowanie na świecie, władze wpadły na jego trop dopiero rok później – w związku z tajemniczym morderstwem. Obraz został okradziony z nałożonej na niego sukni i korony. Sprawa poruszyła nawet Piusa X, który przysłał do Częstochowy tzw. diademy papieskie. Damazy wpadł w związku z zabójstwem swojego krewnego, którego zamordował w swojej celi na Jasnej Górze z pomocą innych zakonników. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

