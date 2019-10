Odpowiedzi Wojciechowskiego nie przekonały europosłów Poprzednio zdobywaliśmy najwyższe stanowiska, a teraz mamy trudność z objęciem nawet tego, które nam się należy jak psu buda – powiedział w “Faktach po Faktach” Radosław Sikorski, europoseł Koalicji Europejskiej, były szef polskiej dyplomacji. Komentował w ten sposób problemy Janusza Wojciechowskiego z objęciem teki unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego, kandydata do objęcia teki rolnictwa w Komisji Europejskiej, w zeszłym tygodniu nie przekonało większości w Parlamencie Europejskim. Europosłowie zażądali, aby odpowiedział na dodatkowe pytania pisemnie. Koordynatorzy grup politycznych i szef komisji rolnej uznali w poniedziałek, że odpowiedzi polskiego kandydata też nie są wystarczające. We wtorek przed południem odbędzie się kolejne wysłuchanie Wojciechowskiego. To jego ostatnia szansa na zdobycie przychylności eurodeputowanych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.