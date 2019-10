Kłamstwa imigracyjne – co może się stać?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

W dzisiejszym artykule poruszę kwestię kłamstw (czyli mówienia i pisania nieprawdy) w świetle prawa imigracyjnego Kanady, oraz konsekwencji z tym związanych. Wykroczenie to nazywa się misrepresentation.

Najbardziej nie opłaca się kłamać przy wypełnianiu aplikacji imigracyjnych (od eTA począwszy po aplikacjach na pobyt stały skończywszy), ale również osoby kłamią w rozmowach z urzędnikami imigracyjnymi, np. po przylocie. Najlżejszą konsekwencją kłamstwa może być niewpuszczenie do Kanady, odesłanie z Kanady, ale również można otrzymać o wiele poważniejszy wyrok: zakaz składania jakichkolwiek aplikacji do Kanady przez okres 5 lat (tzw. 5-year ban).

Na przykład: osoba pisze nieprawdę w podaniu o eTA, otrzymuje ją, powtarza tę samą nieprawdę przy przekraczaniu granicy po przylocie, a potem stara się o pobyt stały, kiedy… prawda wychodzi na jaw, ponieważ na podstawie informacji już kiedyś podanych do Immigration Canada, teraz trzeba wszystko dokładnie opisać oraz udowodnić przedstawiając dokumenty – czyli nic się nie ukryje. Jeżeli wtedy kłamstwo wyjdzie na jaw, to nie tylko w takim przypadku można na 5 lat lub nawet na zawsze pożegnać się z pobytem stałym, ale również można pożegnać się z możliwością wjazdu do Kanady, nawet jako turysta. Bardzo łatwo jest stracić twarz, ale odzyskać ją – często nie jest możliwe. Pomyślcie przez chwilę: jak ktoś nam raz podpadnie, czy za drugim razem nie zastanawiamy się, czy mu w ogóle uwierzyć?

Przeanalizujmy jeszcze jeden przykład (jest to wymyślona przeze mnie sytuacja na potrzeby tego artykułu, więc sytuacja oraz imiona są zupełnie przypadkowe). Dorota przyjechała do Kanady na Working Holidays work permit, po czym otrzymała od firmy, w której pracowała, ofertę pracy LMIA i następny work permit na dwa lata. Zdała egzamin z angielskiego i zakwalifikowała się na pobyt stały. W Kanadzie poznała Dawida, z którym zaczęła się spotykać, po czym zaręczyli się i pobrali. Dawid nie miał statusu w Kanadzie – jego wiza turystyczna wygasła mu już dawno. Według prawa imigracyjnego, jeżeli członek rodziny jest niewpuszczalny do Kanady z powodu np. “rekordu” kryminalnego, problemów zdrowotnych lub z powodu wcześniejszego kłamstwa do Immigration Canada, to taki członek rodziny (w tym wypadku mąż) dyskwalifikuje swoją żonę z kwalifikowania się na pobyt stały. W związku z tym, aby nie dyskwalifikować Doroty, Dawid wyjechał z Kanady, aby jego nielegalny status nie miał wpływu na ich podanie o pobyt stały. Dorota złożyła podanie o pobyt stały dla obojga. Immigration Canada rozpatrując podania objoga dopatrzyło się, że Dawid skłamał starając się o wjazd turystyczny do Kanady i z powodu misrepresentation otrzymał zakaz starania się o pobyt stały lub o cokolwiek innego przez 5 lat. W związku z tym – zdyskwalifikował również Dorotę pozbawiając ich oboje szansy na pobyt stały w Kanadzie. Wprawdzie Dorota mogła pozostać w Kanadzie tymczasowo przez okres ważności swojego prawa do pracy – ale przez 5 lat nie mogła się starać o pobyt stały, a to było przecież ich celem.

Niejednokrotnie pisałam, że prawo imigracyjne Kanady jest skomplikowane. Wprawdzie wypełnianie kwestionariuszy nie jest trudne, ale sprawa imigracyjna nie polega tylko na wypełnieniu kilkunastu stron aplikacji. Polega na zastosowaniu wielu przepisów prawnych, których nieznajomość może przekreślić szansę. Oraz oczywście stara prawda: kłamstwo ma bardzo krótkie nogi.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

UWAGA – wciąż aktualna oferta pracy::

OFERTA PRACY: Firma budowlana z Kolumbii Brytyjskiej (okolice Vancouver) poszukuje wykwalifikowanego pracownika do pracy na stanowisku instalator okien/szklarz (glazier). Potrzebne kilkuletnie doświadczenie. Praca od zaraz, w pełnym wymiarze godzin, dobrze płatna ($26 na godzinę na start). Firma posiada gotową ofertę pracy LMIA, załatwia prawo do pracy na 2 lata, po czym jest możliwość starania się o pobyt stały. Proszę przysłać CV na isakowalewskioffice@gmail.com

