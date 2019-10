Polscy siatkarze w blasku srebra W ostatnim meczu Pucharu Świata rozgrywanego w Hiriszimie Polacy nie mieli żadnych problemów z Iranem, wygrali 3:0 i zapewnili sobie srebrne medale Pucharu Świata. Wcześniej triumf w całej imprezie zagwarantowali sobie Brazylijczycy. Cel na ostatnie spotkanie sezonu reprezentacyjnego był jasny – jeszcze raz się zmobilizować, wygrać i cieszyć się z drugiego miejsca w Pucharze Świata. Biało-Czerwoni nie ukrywali, że myślami są już w domach, ale o odpuszczeniu nie mogło być mowy, bo walczący z Polakami o srebro Amerykanie swoje zadanie wykonali bezbłędnie, wygrywając 3:1 z Egiptem. Vital Heynen posłał więc na parkiet najmocniejszy skład. We wtorek mistrzowie świata nie chcieli nic pozostawiać przypadkowi. Kontrolę uzyskali już po pierwszych piłkach i błyskawicznie wyszli na prowadzenie 5:1. Wejście w mecz wypadło zatem imponująco, a później było tylko lepiej. Wszystko wychodziło Wilfredo Leonowi, w punktowaniu dzielnie wspierał go Maciej Muzaj, a po raz kolejny lekcję siatkówki na środku bloku dawał Karol Kłos. Taki poziom był dla Irańczyków po prostu niedostępny. A co gorsza dla siatkarzy z Azji, w końcówce seta Biało-Czerwoni wrzucili jeszcze wyższy bieg i wygrali bardzo pewnie do 18. Ostatnią akcję skończył Artur Szalpuk, który na parkiecie pojawił się dosłownie na moment. Początek drugiej partii ułożył się analogicznie. Irańczycy znów bezradnie przyglądali się, jak Polacy fruwają nad siatką, ale wtedy tryby Biało-Czerwonej maszyny nieco się zacięły. Z wyniku 5:2 dość szybko zrobiło się 9:10 i rywale mieli pierwsze prowadzenie w meczu. Pierwsze i jak się okazało ostatnie. Reakcja była błyskawiczna i zaczęło się konsekwentne odjeżdżanie przeciwnikom. Piłka po piłce, punkt po punkcie i kolejne lanie. 25:18 zrobiło się po efektownym bloku Leona. Co imponujące, w dwóch setach Polacy popełnili jedynie trzy błędy. Irańczycy ochoty do walki już nie mieli. Polacy wręcz odwrotnie, więc ostatnia odsłona była jeszcze bardziej jednostronna od poprzednich. I nie zmienił tego nawet fakt drobnych przemeblowań w składzie (Jakub Kochanowski za Mateusza Bieńka i Aleksander Śliwka za Michała Kubiaka). Zaczęło się od 4:0, a na drugiej przerwie technicznej już 16:8. Ten mecz wystarczyło dograć i Biało-Czerwoni zrobili to z zimną krwią. Najlepiej punktującym zawodnikiem spotkania został Irańczyk Porya Yali (20). Po polskiej stronie najskuteczniejszy był Leon (17). Międzynarodowa federacja przewidziała dla drugiej drużyny premię w wysokości 300 tys. dolarów, a dla związku 15 tys. dol. Pierwsze miejsce zajęli Brazylijczycy, którzy jako jedyni nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania. Drużyna otrzyma 600 tys. dolarów, a federacja – 30. Polska – Iran 3:0 (25:18, 25:18, 25:16) Polska: Maciej Muzaj, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Paweł Zatorski (libero) oraz Łukasz Kaczmarek, Marcin Komenda, Aleksander Śliwka, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski, Bartosz Kwolek, Damian Wojtaszek (libero). Iran: Milad Ebadipour, Masoud Gholami, Ali Shafiei, Porya Yali, Amirhossein Esfandiar, Javad Karimisouchelmaei, Mohammadreza Hazratpourtalatappeh (libero). Puchar Świata siatkarzy 2019 za nami. We wtorek, tuż po ostatnim spotkaniu turnieju, organizatorzy wręczyli między innymi nagrody wyróżniającym się zawodnikom. Jedną z nich zgarnął przyjmujący naszej reprezentacji Wilfredo Leon. To były dwa tygodnie z siatkówką na najwyższym poziomie. Dwanaście drużyn rozegrało w błyskawicznym tempie łącznie 66 spotkań, walka o zwycięstwo trwała niemal do samego końca. Po złoto sięgnęli Brazylijczycy, po srebro Polacy, po brąz Amerykanie. Tuż za podium znaleźli się gospodarze – Japończycy. Biało-Czerwoni w nagrodę otrzymali czek w wysokości 315 tys. dol. Zaraz po ostatnim meczu Japonii z Kanadą (3:2), wszystkie najlepsze drużyny odebrały wywalczone krążki. Potem organizatorzy przeszli do ceremonii wręczenia nagród dla najlepszych siatkarzy turnieju na poszczególnych pozycjach oraz dla najbardziej wartościowego gracza imprezy. Zdominowali ją zawodnicy czterech czołowych ekip. Najlepszym przyjmującym wybrano Wilfredo Leona. 26-letni reprezentant Polski opuścił pierwsze dwa mecze, potem grał już w miarę regularnie i zaliczył łącznie 7 z 11 spotkań. Był najskuteczniejszym naszym zawodnikiem. Zdobył 116 punktów – 89 atakiem (miał tylko 15 błędów), 14 blokiem i 13 serwisem. Osiągnął bardzo wysoką średnią skuteczności – 59,73 procent – drugą spośród wszystkich zawodników imprezy. Oprócz niego w drużynie turnieju na pozycji przyjmującego znalazł się Japończyk Yuki Ishikawa. Ze środkowych wyróżniono Amerykanina Maxwella Holta i Brazylijczyka Lucasa. Najlepszym libero wybrano innego gracza złotych medalistów – Thalesa. Nagroda dla rozgrywającego trafiła z kolei do Amerykanina Micaha Christensona. Najlepszym atakującym był według jury Yuji Nishida. Podsumowaniem świetnych występów Brazylijczyków był wybór MVP turnieju, czyli najbardziej wartościowego gracza. Ze statuetki cieszył się Alan, który wysoką formę prezentował przez całe dwa tygodnie. Brazylijczyk był trzecim najlepiej atakującym i czwartym najlepiej punktującym graczem PŚ. DRUŻYNA TURNIEJU: Leon (Polska), Ishikawa (Japonia), Holt (USA), Lucas (Brazylia), Christenson (USA), Nishida (Japonia), LIBERO – Thales (Brazylia) Końcowa tabela Pucharu Świata siatakrzy 2019 1. Brazylia 11 11 0 33-5 32 2. Polska 11 9 2 30-9 28 3. USA 11 9 2 29-12 27 4. Japonia 11 8 3 26-16 22 5. Argentyna 11 5 5 24-20 19 6. Rosja 11 5 6 20-23 15 7. Włochy 11 5 6 19-22 14 8. Iran 11 4 7 19-25 12 9. Kanada 11 4 7 19-28 12 10. Egipt 11 2 9 15-29 8 11. Australia 11 2 9 9-29 5 12. Tunezja 11 1 10 6-31 4 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

