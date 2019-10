Czy te imigracyjne kwestie załatwią wybory?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Dzisiaj wybory w Kanadzie, więc już wkrótce zobaczymy, co się wydarzy w dziedzinie imigracji. Bardzo uważnie śledziłam to, co partie polityczne mówią na ten temat i wydaje mi się, że cokolwiek dzisiaj się wydarzy, to będzie to z korzyścią dla Kanady i dla potencjalnych imigrantów chcących tu zbudować sobie życie.

Obie główne partie – Liberalna i Konserwatywna – zdają sobie sprawę, że Kanada potrzebuje imigrantów, więc nie sądzę, że nagle zaczną przyjmować mniejszą liczbę ludzi. W tej chwili co roku w Kanadzie otrzymuje pobyt stały ok. 300 tysięcy osób i to nie powinno się drastycznie zmienić po dojściu do władzy nowego rządu. Jeżeli chodzi o temat imigracji do Kanady, to obie partie mają podobne cele… kwestia jest tylko: jak do tego celu dojść, a to może być bardzo różna droga. Ale z tego doskonale zdajemy sobie sprawę. Dlatego warto głosować. Każdy głos robi różnicę, każdy głos ma wpływ na to, co będzie się w kraju działo.

Na co ja liczę odnośnie imigracji? Na wiele, w różnych dziedzinach. Nie starczyłoby miejsca, gdybym zaczęła wszystko wyliczać. Spróbuje wymienić kilka kwestii, na podstawie mojej własnej praktyki zawodowej, więć bardzo mi bliskich:

Prawdopodobnie numer jeden to program sponsorowania do Kanady rodziców i dziadków. Bardzo wielu z nas jest „w takich samych butach”. Starsi rodzice w kraju, nie chcieli imigrować tutaj jak byli młodsi i… zdrowi. A wtedy można było po prostu złożyć podanie o imigrację. Ale czasy się zaczęły zmieniać i najpierw sprawy imigracyjne ciągnęły się latami (nawet 7-8 lat i więcej), a potem nastąpiło 2-letnie moratorium – w ogóle nie można było składać podań o sponsorstwo rodziców. Taka sytuacja trwała od listopada 2011 do stycznia 2014. Po czym wprowadzona została tzw. loteria, która trwała aż do tego roku. System ten był bardzo kontrowersyjny. Czy możemy sponsorować rodziców do Kanady czy nie – zależało od… szczęścia. Hmm. Mam wielką nadzieję, że nowy rząd, jakikolwiek on nie będzie, będzie rozumiał, że jest to priorytetowy problem i zmieni natychmiast (od stycznia 2020) cały program. Mam taką nadzieję… aczkolwiek wiemy dobrze co to jest nadzieja… No ale bądźmy dobrej myśli i wybierzmy dobry rząd, który rozumie jak bardzo nasi rodzice są potrzebni. Może nie do pracy w Kanadzie, ale do tego, abyśmy my, ich dzieci, mogli spokojnie funkcjonować i wydajnie przyczyniać się do rozwoju Kanady. Kolejny program, który chciałabym zobaczyć, a raczej nie program tylko raczej inicjatywa – to zalegalizowanie osób, które w Kanadzie przebywają bez statusu, mają tu pracę, nawet własne firmy, domy, rodziny i dzieci. Właśnie ogłoszono podobną inicjatywę w formie programu pilotażowego – dla 500 osób i ich rodzin w rejonie Wielkiego Toronto; mam naprawdę nadzieję, że na „pilocie” się nie skończy, że już wkrótce – może w 2021 – zobaczymy naprawdę porządny program, nawet w formie takiego samego „pilota”, ale z większą liczbą i nie ograniczającego się tylko do osób z GTA. Studenci zagraniczni. Program ten jest polem licznych skandali, które ostatnimi czasy zaczęły wypływać na światło dzienne. Liczę na to, że zostanie zrobiony porządek, no i że studenci będą jednak mieli łatwiejszą drogę do uzyskania pobytu stałego w Kanadzie, jeżeli zdecydują się w Kanadzie pozostać na stałe. Pracownicy zagraniczni – podobnie jak studenci. Zwłaszcza ci, którzy pracują na tzw. stanowiskach wykwalifikowanych – skilled trades.

Jest o wiele więcej punktów niż te wyżej wymienione, ale te przychodzą mi na myśl jako główne, ponieważ mam z nimi do czynienia na co dzień.

Już wkrótce okaże się, co i w jaki sposób zmieni się. Oby na lepsze – oby nowy rząd również tak myślał, że temat imigracji jest jednym z najważniejszych. Oby dobre zmiany nastąpiły już wkrótce! Z niecierpliwością czekam na nowego ministra imigracji – oby mądrego i pracowitego.

