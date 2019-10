Pogoń Szczecin nie odpuszcza W 12. kolejce PKO Ekstraklasy nie zabrakło interesujących spotkań. Po sobotnim zwycięstwie z Lechem Poznań Legia Warszawa awansowała na szóste miejsce w tabeli. Piłkarze Legii po raz szósty z rzędu odnieśli ligowe zwycięstwo w Warszawie nad Lechem Poznań. W szlagierze 12. kolejki ekstraklasy pokonali „Kolejorza” 2:1. Dla Legii to szóste z rzędu zwycięstwo u siebie w ekstraklasie nad Lachem Poznań. Podopieczni Aleksandara Vukovica awansowali z dziewiątego na szóste miejsce w tabeli (20 pkt), a Lech spadł z piątego na ósme (18 pkt). Zdobywcą drugiej bramki dla stołecznego klubu był debiutant, 18-letni Maciej Rosołek. – Teraz dopiero przed Maciejem Rosołkiem rozpoczyna się prawdziwa praca i walka o karierę. Na dobrą sprawę dzisiaj zaznaczył tylko swoją obecność, a jak dużo będzie miał takich momentów, zależy od jego podejścia – przyznał trener Vukovic. Nie zwalnia tempa Wisła Płock, spisująca się rewelacyjnie pod wodzą Radosława Sobolewskiego. Tym razem „Nafciarze” pokonali na wyjeździe Koronę 1:0 po golu Ricardinho w 22. minucie. Tymczasem sytuacja Korony, prowadzonej od ponad miesiąca przez Mirosława Smyłę, staje się coraz trudniejsza. Kielczanie, którzy w poprzedniej kolejce przegrali w Łodzi z ostatnim w tabeli ŁKS aż 1:4, zajmują przedostatnie miejsce z dorobkiem 8 punktów. W sobotę wieczorem sporo emocji było w Białymstoku, gdzie Jagiellonia ostatecznie pokonała Cracovię 3:2, awansując na czwartą pozycję. Cracovia spadła natomiast na piąte miejsce (po 20 pkt).

Dzień wcześniej prowadząca w tabeli Pogoń wygrała na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin 1:0, W Lubinie o losach meczu zadecydowała bramka zdobyta już w szóstej minucie przez Adama Buksę. W końcówce meczu gospodarze mieli swoje szanse, ale wynik nie uległ zmianie. „Portowcy” z dorobkiem 24 punktów umocnili się na prowadzeniu w tabeli, Zagłębie jest dziesiąte (15) Nie wiedzie się krakowskiej Wiśle. Podopieczni Macieja Stolarczyka doznali czwartej ligowej porażki z rzędu, a nawet piątej, wliczając rozgrywki Pucharu Polski. Tym razem u siebie 1:2 z Piastem. Krakowski zespół zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 11 punktów, natomiast gliwiczanie są na trzeciej pozycji – 21. W spotkaniu, które elektryzowało nie tylko Trójmiasto, a całą piłkarską Polskę, Arka zremisowała z Lechią 2:2. W pierwszej, zakończonej bezbramkowej połowie, lepsze okazje do zbycia bramki stworzyli sobie żółto-niebiescy. Najpierw jednak, w 17 min., uderzenie Skhirtladze zostało zablokowane, zaś w 21 min. strzał Nalepy obronił Kuciak. Najgroźniejszą sytuacji dla gości stworzył… Busuladzić, który zagrał wprost pod nogi Paixao. Na posterunku był jednak Steinbors. Katastroficzne dwie minuty nastąpiły w 2. połowie. W 51 min. Paixao trafił głową z 5 m., a 2 minuty później po akcji prawym skrzydłem Kubickiego, piłkę w naszej bramce umieścił Sobiech. W 75 min. w pole karne centrował Nalepa. Nietknięta przez nikogo piłka zatrzepotała w siatce. Dwie minuty później gola zdobył Skhirtladze, jednak arbiter uznał, że gol ten nie powinien być uznany. Na wyrównanie trzeba było czekać do… 100 minuty. Do piłki przed polem karnym sięgnął Veijnović, który kapitalnym uderzeniem uratował remis. W ostatnim, poniedziałkowym meczu, pokonał Raków pokonał w Bełchatowie Śląsk Wrocław 1:0. Gola dającego częstochowianom 3 cenne punkty zdobył Piotr Malinowski w 89 min. Dla Śląska był to siódmy kolejny mecz z rzędu bez zwycięstwa. Ostatni wygrali oni 17 sierpnia z Cracovią. Wyniki meczów 12. kolejki:

KGHM Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 0:1 (0:1)

Wisła Kraków – Piast Gliwice 1:2 (0:1)

Legia Warszawa – Lech Poznań 2:1 (0:0)

Korona Kielce – Wisła Płock 0:1 (0:1)

Jagiellonia Białystok – Cracovia Kraków 3:2 (1:1)

Górnik Zabrze – ŁKS Łódź 1:1 (0:0)

Arka Gdynia – Lechia Gdańsk 2:2 (0:0)

Raków Częstochowa – Śląsk Wrocław 1:0 (0:0) Tabela PKO Ekstraklasy Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Pogoń Szczecin 12 24 15-9 2 Wisła Płock 12 22 16-18 3 Piast Gliwice 12 21 14-9 4 Jagiellonia Białystok 12 20 21-14 5 Cracovia 12 20 19-14 6 Lechia Gdańsk 12 20 16-12 7 Legia Warszawa 12 20 15-13 8 Lech Poznań 12 18 22-15 9 Śląsk Wrocław 12 18 15-12 10 Zagłębie Lubin 12 15 21-19 11 Raków Częstochowa 12 15 14-17 12 Górnik Zabrze 12 14 11-12 13 Wisła Kraków 12 11 14-17 14 Arka Gdynia 12 10 10-20 15 ŁKS Łódź 12 8 13-23 16 Korona Kielce 12 8 6-18 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

