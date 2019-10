Polska literatura w Toronto – spotkania z Jackiem Dukajem Podczas 40. Toronto International Festival of Authors literaturę polską będzie reprezentował Jacek Dukaj, jeden z najciekawszych współczesnych twórców literatury fantastyczno-naukowej i znakomity eseista, laureat nagrody im. Janusza Zajdla i Nagrody Kościelskich, autor m.in. takich powieści, jak „Lód”, „Wroniec”, „Starość Aksolotla” oraz – najnowszego dzieła, poświęconego końcu cywilizacji pisma – „Po piśmie”. http://dukaj.pl/ Festiwalowe spotkania z Jackiem Dukajem: • Środa, 30 października, 6:00 PM Transformations of the Mind: Technology and the Future of Creativity (w spotkaniu będzie uczestniczyła tłumaczka “Lodu” na język angielski, Ursula Phillips; spotkanie poprowadzi Ewa Stachniak, a gospodarzem wieczoru będzie prof. Tamara Trojanowska) Father Madden Hall Carr Hall, St. Michael’s College

100 St. Joseph Street

Toronto M5S 2C4 Wstęp wolny ••• Czwartek, 31 października, 6:00 PM Jacek Dukaj, Guy Gavriel Kay and Evan Winter in Conversation (spotkanie poprowadzi Mark Askwith, a gospodarzem wieczoru będzie Jason Loo) Studio Theatre, Harbourfront Centre 235 Queens Quay West

Toronto M5J 2G8 Wstęp: 18 dol. ••• Jacek Dukaj, wraz z Michałem Alenowiczem, szefem wydawnictwa „Wiatr od morza” publikującego w Polsce utwory pisarzy kanadyjskich, będą gośćmi spotkania Klubu Książki Polskiej przy Toronto Public Library (spotkanie będzie prowadziła Ewa Stachniak) Wtorek, 29 października, 6:30 PM Brentwood District Library 36 Brentwood Rd. N. Toronto, ON M8X 2B5 Wstęp wolny ••• Organizatorzy i partnerzy wydarzeń: Toronto International Festival of Authors, Slavic Languages & Literatures UofT, Konsulat Generalny RP w Toronto, Instytut Książki, KGHM. https://festivalofauthors.ca/?s=dukaj https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMEVT425209&R=EVT425209 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

