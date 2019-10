35 lat od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki Najprawdopodobniej 19 października 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy i kapelan “Solidarności”, został zamordowany przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Do dziś jednak wokół okoliczności i daty jego śmierci pojawiają się wątpliwości. “Ks. Popiełuszko zapewne padł ofiarą jakiejś skomplikowanej gry z udziałem Moskwy. Na temat szczegółów tej gry nie sposób wyjść poza spekulacje” – napisali autorzy jego biografii. Jego comiesięczne Msze za ojczyznę gromadziły tłumy wiernych. Propagandyści reżimu gen. Jaruzelskiego nazywali je “seansami nienawiści” i uznawali za bezprawne wiece polityczne. 19 października 1984 r. Popiełuszkę zatrzymali trzej funkcjonariusze IV Departamentu MSW. Kierowca księdza zdołał uciec. Relacja mężczyzny wciąż wywołuje pytania. Zrekonstruowany podczas oficjalnego śledztwa przebieg wydarzeń z 19 października nadal budzi wątpliwości. Nie ma też pewności, kto zlecił zamordowanie duchownego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.