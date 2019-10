5 partii w Sejmie i wielu niezdecydowanych W najnowszym sondażu Kantar dla “Faktów” TVN i TVN24 Prawo i Sprawiedliwość notuje 40 proc. poparcia, ale nie otrzymuje gwarancji, że utrzyma władze. Najnowsze badanie wskazuje bowiem, że aż pięć ugrupowań przekroczy próg wyborczy. Co więcej, sporo badanych osób nie wie, na kogo zagłosuje w niedzielę. PiS w najnowszym sondażu utrzymało wysokie poparcie. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która uzyskała 26 proc. głosów. Na najniższym stopniu podium wylądowała Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z wynikiem 12 proc.



Próg wyborczy przekroczyłaby także Konfederacja (7 proc.) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz’15 (7 proc.). Co ciekawe, 8 proc. badanych udzieliło odpowiedzi: “Nie wiem/trudno powiedzieć”, albo odmówiło wskazania jakiegokolwiek ugrupowania. To oznacza, że na ostatniej prostej partie mają szansę walczyć o poparcie niezdecydowanych wyborców. I to oni o wszystkim zdecydują. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

