60 mln euro od Niemiec na Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau Niemcy przeznaczą 60 mln euro na utrzymanie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Połowa ma pochodzić z budżetu krajów związkowych, a drugie tyle przeznaczy Republika Federalna Niemiec. Niemieckie landy chcą przeznaczyć 30 mln euro na utrzymanie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau – poinformowali szefowie rządów krajów związkowych na wspólnej konferencji w Elmau. Suma ta zostanie wyasygnowana do końca 2021 roku pod warunkiem, że plany te zostaną poparte przez 16 parlamentów regionalnych. Wcześniej taką samą dotację zadeklarowała już federacja. Oznacza to, że państwo niemieckie przeznaczy łącznie 60 mln euro na utrzymanie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. 27 stycznia 2020 roku minie 75. rocznica wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

