Abp Sławoj Głódź pozbawiony urzędu? “Kwestia kilku miesięcy”. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź po reportażu TVN ma kłopoty. Pojawiły się informacje, że ma on zostać pozbawiony tytułu metropolity gdańskiego. Doniesienia te potwierdził katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. – Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku miesięcy ksiądz arcybiskup przestanie być metropolitą gdańskim – powiedział znany m. in. z łamów “Frondy” Terlikowski. Taka decyzja oznaczałaby, że zmowa milczenia wokół gdańskiego metropolity została przerwana. Na antenie TVN24 Terlikowski potwierdził, że wiedza o zachowaniu Głódzia jest w środowisku powszechna i to od wielu lat. Skargi na poniżanie i wulgarne traktowanie podwładnych dochodzą ze wszystkich miejsc, w których na przestrzeni ostatnich trzech dekad duchowny pełnił posługę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.