Abp Sławoj Leszek Głódź miał poniżać księży. Szokujące relacje duchownych. Dziennikarze programu "Czarno na Białym" TVN24 ujawnili wstrząsającą relację ks. Piotra ze współpracy z abp. Sławojem Leszkiem Głódziem. Duchowny w listach do nuncjusza apostolskiego w 2015 r. pokazał mechanizm poniżania i znęcania się nad kapłanami ze strony metropolity gdańskiego. Jego słowa potwierdzają inni anonimowi księża. Jeden z nich przyznaje, że postępowanie jego przełożonego wywoływało u niego myśli samobójcze. Rozmówcy "Czarno na Białym" ujawniają też inny proceder związany z arcybiskupem, który ma wymuszać na proboszczach pieniądze. Dziennikarze wysłali do kurii i nuncjatury kilkadziesiąt pytań, na które nikt nie odpowiedział.

