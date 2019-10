Agnieszka Osiecka. Nic nie zastąpi mi piosenki (cz. 1)

Historia Salonu Muzyki i Poezji

Nawet, gdybym umiała pisać lepiej, wolałabym pisać gorzej,

aby dostać się bliżej człowieka.

Agnieszka Osiecka

Absolwenci Studia Baduszkowej w Gdyni – Ada Gostkowska i jej mąż – Maciej Wilk, zjawili się w Toronto i bardzo szybko odszukali Salon. Ucieszyłam się, bo młodzi, wykształceni aktorzy są nam bardzo potrzebni. Oboje zadebiutowali w „Kabarecie Starszych Panów.” W niedługim czasie los rzucił ich z powrotem do Polski, do Warszawy. Podczas jednej z polskich wizyt teatralnych Salonu, ze spektaklem „Nie bój się kochać”, który odbył się w Teatrze Roma, Ada zwróciła się do mnie z prośbą, abym wraz z nią zrobiła przedstawienie poświęcone pamięci Agnieszki Osieckiej.

Jej pomysł bardzo mnie zainteresował. Znalazłam książkę Osieckiej „Szpetni czterdziestoletni”, która opowiada o czasach młodości poetki, czyli również i o mojej. Dałam ją Romanie Próchnickiej, bardzo dobrej reżyserce krakowskich teatrów – Starego i Słowackiego, z którą od pierwszego egzaminu do Szkoły Aktorskiej jestem ogromnie zaprzyjaźniona. Roma zaczęła pracować nad scenariuszem, ale niestety nie było to łatwe – Roma mieszkała w Krakowie, a ja w Toronto… Była to pierwsza polsko–kanadyjska koprodukcja Salonu.

Prapremierę zaplanowaliśmy na „Scenie Moliere” w Krakowie, prowadzonej przez popularnego krakowskiego aktora – Artura Dziurmana. Organizacją zajęli się Maciej Wilk i Agnieszka Kotaba. Gdy scenariusz był już gotowy, to ja przygotowywałam się w Toronto, a Ada w Warszawie, często jeżdżąc na próby do Romany, do Krakowa.

Ogromnie lubię to przedstawienie, gdyż w roli aktorki-pedagoga przygotowującej studentkę̨ do recitalu piosenek Agnieszki Osieckiej wracam do mojej młodości, która była także młodością̨ Osieckiej w trudnych czasach stalinizmu i późniejszych, naznaczonych odwilżą̨ latach PRL–u. Premiera kanadyjska odbyła się̨ w Toronto, w Burnhamthorpe Library Theatre.

Maria Nowotarska

Scenografia jest prosta, bo to jest miejsce skromnej próby. Ale na scenie rodzą się emocje, wzruszenia, rodzi się żart. To jakby rys historyczny mojej młodości. Kiedyś Agnieszka Osiecka powiedziała te słowa – „nic nie zastąpi mi piosenki” i stąd tytuł spektaklu. Jest w nim trzynaście przepięknych piosenek.

Wiem, że „szpetni czterdziestoletni” wraz z piosenkami i wyjątkami z tekstów książki Osieckiej znajdą na pewno lustrzane odbicie niejednego niepokornego życiorysu z tamtych lat, w których na przekór ustrojowi niby niczego nie wolno było, a działo się tak wiele. Nasze pokolenie przekazało młodym bardzo dużo z tego, co w utworach Osieckiej jest zawarte. I oni będę chcieli posłuchać jej piosenek i dotknąć tamtego życia, tak jak pragnęła tego Ada Gostkowska.

fragmenty wywiadu z Marią Nowotarską, Urszula Madej–Wojnarowicz, Głos Polski 2002

Beata Gołembiowska

Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“