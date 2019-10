Agnieszka Osiecka – Nic nie zastąpi mi piosenki cz. II

Historia Salonu Muzyki i Poezji

Akcja sztuki rozgrywa się na próbie, w której uczestniczą dwie kobiety – aktorka dojrzała, reżyser zarazem i pedagog, oraz młoda aktorka, która bardzo chce przygotować recital piosenek Osieckiej. Premiera odbyła się w moim ukochanym Krakowie. Przed paru laty przy ulicy Szewskiej z inicjatywy aktora Artura Dziurmana powstała piękna Scena Moliere. I tam odbyła się prapremiera naszej sztuki, a potem grałyśmy ją jeszcze w Teatrze Roma w Warszawie. W Krakowie i Warszawie odbyło się dwanaście przedstawień.

Zarówno starsze pokolenie jak i młodzież przyjęli ten spektakl naprawdę entuzjastycznie. I nie koniec na tym. Mam znów zaproszenie do Warszawy, do Teatru Małego. Agnieszka Osiecka cieszy się nadal ogromną popularnością, a jej piosenki są ponadczasowe. Dla mnie ta sztuka, to przedstawienie jest bardzo bliskie, bo opowiadając tekstami Osieckiej, opowiadam również o sobie. Właśnie ja tak dojrzewałam, ja tak żyłam, ja tak postrzegałam świat. Osiecka jest reprezentantką mojego pokolenia, dlatego dla mnie jest to wszystko prawdziwe. Myślę, że Osiecką można śmiało nazwać kronikarzem poetyckim tamtego czasu.

Agnieszka Osiecka w Kanadzie

wywiad z Marią Nowotarską

Bogumiła Kynczew, Związkowiec

Mam napisać o spektaklu, „Nic nie zastąpi mi piosenki”, który za kilka dni zobaczymy w Toronto. Jego premiera odbyła się na krakowskiej Scenie Moliere. Niełatwego zadania podjęły się Maria Nowotarska i Ada Gostkowska – aktorki i wykonawczynie oraz Romana Próchnicka, autorka scenariusza i reżyser przedstawienia. Niezmiernie trudno jest podsumować zjawisko poezji polskiej, któremu na imię Agnieszka Osiecka.

O narodzinach tego przedstawienia tak pisze Romana Próchnicka: „Pomysł scenariusza i całego przedstawienia polega na tym, aby w formie próby scenicznej dwóch aktorek (starszej odgrywającej rolę reżysera i młodszej – wykonawczyni) pokazać bogaty świat piosenek Agnieszki Osieckiej. Młodsza śpiewa piosenki, starsza pomaga w zrozumieniu czasów, w których te piosenki powstawały.” Ten jakiś kameralnie wyciszony przekaz umożliwia widzom wgląd w czasy i sprawy, które dostrzegała i którymi żyła poetka.

Co się nażyłam, to się nażyłam, co się napiłam, to się napiłam, co wymarzyłam to moje. Co przetańczyłam, to przetańczyłam…

Tymi słowami Agnieszki Osieckiej objaśnia starsza koleżanka swej młodszej filozofie życiowe poetki. I to zauroczenie życiem znajduje wyraz w piosenkach. O jeszcze jednej miłości Agnieszki usłyszymy w programie, tej samej, która jest i naszą miłością, wszystkich tych, co tu żyją w Kanadzie, a dusze mają podzielone, jedna jest tu, a druga przecież ciągle w Kraju.

Nie, nie żałuję, przeciwnie, bardzo ci dziękuję, za to, że jesteś moim krajem, że jesteś piekłem mym i rajem…

Dla mojego pokolenia – tych już po sześćdziesiątce – wystarczy usłyszeć początek melodii, aby zrobiło się jakoś dziwnie i smutno, wesoło i tkliwie… Maria Nowotarska, którą znamy z wielu wspaniałych spektakli teatralno-poetyckich z Salonu Poezji i Muzyki, którego jest twórcą i Ada Gostkowska uczyniły wszystko, aby spotkanie z poezją Agnieszki Osieckiej stało się trwałym przeżyciem.

