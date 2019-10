ałęsa na konwencji Koalicji Obywatelskiej: daliście się wciągnąć na niewygodne pola Wierzę, że mimo wszystko kartką wyborczą zrobimy porządek w kraju, bo jeśli nam się to nie uda, to będzie coraz gorzej, coraz trudniej – mówił podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej były prezydent Lech Wałęsa. Na niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej wystąpili między innymi kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska, szef PO Grzegorz Schetyna, liderki pozostałych partii tworzących koalicję Katarzyna Lubnauer, Barbara Nowacka i Małgorzata Tracz, a także samorządowcy. Głos zabrał także były prezydent Lech Wałęsa. – Szanowni państwo, nie muszę udowadniać, że jestem z wami, popieram was i będę na was głosował – powiedział. – Ale będę głosował, dlatego że jako praktyk-polityk nie widzę innej siły politycznej, która byłaby w stanie poprowadzić Polskę właściwie, z małymi mankamentami. Nie ma takiej siły – dodał. – Ale, wiecie, ja lubię zwyciężać i dlatego zastanawiam się, dlaczego mimo że macie wymienione wszystkie prawie mankamenty i złe zarządzanie [rządów PiS – red.], dlaczego naród odbiera was tak, jak odbiera. Wiecie dlaczego? Ja wiem, dlatego zwyciężałem i dobrze was prowadziłem. Ale w tym czasie słuchaliście mnie, a od jakiegoś czasu nie słuchacie – zwrócił się Wałęsa do obecnych na konwencji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

