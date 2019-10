Aż 91 proc. Polek i Polaków cieszy się z członkostwa w UE. Ale po 15 latach Polska stoi na rozstaju dróg. Budowaliśmy autostrady, remontowaliśmy koleje, wysyłaliśmy studentów za granicę a polityków do Brukseli, goniliśmy Zachód z poziomem życia i umacnialiśmy nasz euroentuzjazm – bilans 15-lecia Polski w UE maluje się w jasnych barwach. Ale zaczęły pojawiać się skazy. Rządy populistycznej prawicy zachwiały naszą pozycją w Europie Rok 2019 przyniósł Polsce szereg ważnych rocznic. Świętowaliśmy 80-lecie wybuchu II wojny światowej, 30-lecie pierwszych wolnych wyborów, 20-lecie członkostwa w NATO oraz 15-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Okrągła rocznica członkostwa w UE była okazją do podsumowań i stawiania sobie pytań na przyszłość. Gdzie jesteśmy dziś, jako kraj i jako społeczeństwo? Czy czujemy się Europejczykami? Jak widzimy swoje miejsce europejskich strukturach? Jaką strategię integracji powinna przyjąć Unia? WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.